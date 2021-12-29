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Народный календарь. Что запрещено делать 30 декабря, чтобы не навредить ребенку

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что запрещено делать 30 декабря, чтобы не навредить ребенку
Фото: Pexels

Даниил Зимоуказчик, Данилов день. 30 декабря Православная церковь почитает память Даниила — библейского пророка и потомка знатного иудейского рода.

В этот день нельзя было целовать спящих младенцев, иначе ребенок мог серьезно заболеть. Также спящих деток не кормили грудью, так как после этого они начинали плохо расти и развиваться.

Верили, что сны с 29 на 30 декабря вещие. Вообще, к снам наши предки относились очень серьезно. Они верили, что во время сновидения душа покидает тело. Поэтому спящего нельзя резко будить или переворачивать с одного бока на другой. В противном случае душа может не вернуться назад в тело и человек сильно заболеет, лишится памяти или умрет.

Приметы погоды:

По погоде 30 декабря пытались определить, каким будет май.

Иней в этот день сообщал о потеплении, которое грядет через неделю.

Метель на Даниила указывала на хорошее роение пчел.

Темные леса отражаются в низких плотных облаках — погода переменится на снежную и пасмурную.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 30 декабря, чтобы не навредить ребенку

Именины отмечают: Даниил, Денис, Александр, Петр, Иван, Никита, Николай.

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