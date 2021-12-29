Семеро альпинистов запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии

Альпы горы

Подмосковные альпинисты, которые в настоящее время находятся в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики, запросили помощь у спасателей. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Уточняется, что группа альпинистов состоит из семерых человек.

В своем SOS-сигнале они указали координаты своего местонахождения.

На место выехали четверо спасателей.

Что именно вынудило альпинистов попросить помощь, пока неизвестно, передает РИА Новости.

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».