Избивший пенсионерку в Краснодаре «лесоруб» оказался уголовником

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В Краснодаре полиция задержала мужчину, который накануне избил пенсионерку, сделавшую ему замечание из-за подрубки дерева. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Задержанным оказался 39-летний мужчина. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Рассматривается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по факту нападения мужчины на еще одного человека.

Пострадавшую от рук злоумышленника пенсионерку доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом локтевой кости. По этой причине дело хулигана могут переквалифицировать по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.

При этом выяснилось, что работы по подрубке деревьев осуществлялись в рамках закона.

— Необходимо отметить, что порубка дерева осуществлялась на законных основаниях, после получения необходимого разрешения в органах местного самоуправления, — цитирует представителя МВД издание «Живая Кубань».

Инцидент, о котором идет речь, произошел на Трудовой улице в Краснодаре. Коммунальщики спиливали ветки на деревьях и бросали их в палисадник. Пожилая женщина попросила их этого не делать и предъявить порубочный билет. В ответ на это один из «лесорубов» несколько раз ударил пенсионерку и натянул ей на глаза шапку.

Момент нападения снял на камеру очевидец.

Видео: Telegram / RT

Один из прохожих вступился за женщину. Защитника повалили на землю. Ему сломали руку.