Стало известно, как будут работать московские учреждения соцзащиты в праздники

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

График работы московских социальных учреждений изменится с 31 декабря по 9 января. Об этом заявили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы в среду, 29 декабря.

Так, например, территориальные центры социального обслуживания продолжат адресно помогать горожанам, которые находятся в самоизоляции, то есть москвичам от 60 лет и имеющим хронические заболевания.

С 3 по 9 января 2022 года такие центры продолжат выдачу подарков в рамках реализации программы «С заботой о здоровье».

— ТЦСО будут принимать заявления и документы на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации; на выдачу и оформление направлений в протезно-ортопедические организации на изготовление изделий; на адресную социальную помощь; на получение денежной компенсации взамен подарочной коробки «С заботой о здоровье» от москвичей старше 65 лет, — отметили в пресс-службе ведомства по городу.

Период с 31 декабря по 2 января объявлен нерабочим для центров «Московского долголетия». Офисы «Моя карьера» и «Моя работа» будут отдыхать все праздничные дни, то есть с 31 декабря по 9 января.

Также не будут работать центры социальной поддержки семье и детям. Однако горожане смогут обратиться за экстренной психологической помощью для ребенка или при угрозе его здоровью и жизни по телефону 051, говорится в сообщении.

Районные офисы «Мои документы» будут работать 31 декабря — с 09:00 до 18:00. При этом флагманские центры и Дворец государственных услуг на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) будут доступны для посетителей с 10:00 до 18:00 в последний день 2021 года.