Около 70 жилых домов в Москве расселили в 2021 году по реновации
Порядка 70 старых жилых домов в столице расселили за 2021 год в рамках реализации программы реновации жилищного фонда. Об этом сообщил глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 29 декабря.
Он отметил, что в указанных многоэтажках проживали свыше 13 тысяч москвичей.
— При этом передано под заселение 73 новостройки, куда начато переселение жителей 198 домов, — заявил руководитель ведомства.
Левкин добавил, что больше всего домов расселили на востоке и северо-востоке города. Их число составило 16 и 13 соответственно.
— В Западном административном округе расселено девять домов на юго-западе и юго-востоке столицы — по шесть расселенных старых зданий, — уточнил он.
Руководитель департамента заключил, что в настоящий момент под заселение передали 149 новостроек в Москве. Всего с момента старта программы новое жилье получили почти 70 тысяч горожан.
Москва построила миллион квадратных метров жилья по программе реновации в 2021 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин 27 декабря.