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Около 70 жилых домов в Москве расселили в 2021 году по реновации

Виктория Сикерина

Сюжеты: 

Программа реновации жилья в Москве Итоги — 2021
Город
Около 70 жилых домов в Москве расселили в 2021 году по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Порядка 70 старых жилых домов в столице расселили за 2021 год в рамках реализации программы реновации жилищного фонда. Об этом сообщил глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 29 декабря.

Он отметил, что в указанных многоэтажках проживали свыше 13 тысяч москвичей.

— При этом передано под заселение 73 новостройки, куда начато переселение жителей 198 домов, — заявил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что больше всего домов расселили на востоке и северо-востоке города. Их число составило 16 и 13 соответственно.

— В Западном административном округе расселено девять домов на юго-западе и юго-востоке столицы — по шесть расселенных старых зданий, — уточнил он.

Руководитель департамента заключил, что в настоящий момент под заселение передали 149 новостроек в Москве. Всего с момента старта программы новое жилье получили почти 70 тысяч горожан.

Москва построила миллион квадратных метров жилья по программе реновации в 2021 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин 27 декабря.

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