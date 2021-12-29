Эксперт назвал лучшее время для обращения за пенсионными накоплениями

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Накопительную пенсию могут выплачивать в знакомом формате ежемесячных выплат, или, в некоторых исключительных случаях, единовременно. Об этом рассказал аналитик НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

По его словам, накопительная пенсия может начисляться гражданину ежемесячно в течение всей жизни при соблюдении некоторых условий. К таким условиям относится соблюдение рассчитанной ежемесячной выплаты в размере не меньше пяти процентов от суммы всей пенсии. В том случае, если сумма не превышает пяти процентов, выплату можно получить полностью.

В ситуации, когда россиянин планирует получить сразу все средства единовременно, а расчет оказался выше пяти процентов, то рекомендуется перенести обращение за выплатами на следующий год.

— Причина в предстоящей новогодней индексации страховой пенсии. Это значит, что требуемое соотношение может измениться, — подытожил эксперт в разговоре с агентством Прайм.

Новые правила выплаты пенсий, вступающие в силу 1 января 2022 года, защитят пенсионеров-банкротов от удержания выплат. Об этом сообщает РГ во вторник, 28 декабря.

Кроме того, со следующего года сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Им придется сделать это при увольнении человека за несколько лет до пенсии, если он не может самостоятельно найти работу.

Пенсии по инвалидности и социальные доплаты будут впредь назначаться в беззаявительном порядке. Гражданам старше 80 лет будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения.