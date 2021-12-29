Врач перечислила страшные последствия употребления горячей пищи

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что употребление слишком горячей пищи и напитков может развить кандидоз пищевода и спровоцировать появление онкологии.

По словам специалиста, температура в пищеварительном тракте человека составляет около 37 градусов. В связи с этим употребление слишком горячих блюд может привести к ожогам.

Дианова добавила, что особенно осторожными с горячей пищей рекомендуется быть людям, которые страдают изжогой.

Таким людям противопоказано есть слишком горячие блюда, потому как высокая температура еды поддерживает в организме воспалительный процесс, а не приостанавливает его.

Кроме того, у людей, которые любят кипяток и горячую еду, со временем может развиться пищевод Барретта. Это осложнение может привести к онкологии пищевода.

— Надо взять пиалку, как в Средней Азии, налить туда напиток и взять ее тремя пальцами. Если вы можете держать емкость и вам более-менее комфортно, значит, напиток остыл до определенного минимума, тогда можно его пить, — цитирует специалиста «Москва 24».

До этого медики перечислили три основные ошибки при заваривании чая с имбирем, которые могут серьезно повлиять на его полезные свойства.