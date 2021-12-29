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Названы симптомы, которые вкупе с тревожностью сигнализируют о серьезных проблемах с психикой

Ирина Игнатенко

Общество
Названы симптомы, которые вкупе с тревожностью сигнализируют о серьезных проблемах с психикой
Фото: Pexels

Семейный психолог Илья Шабшин рассказал, в какой момент беспокойство переходит в патологию и существует ли генетическая предрасположенность к постоянным тревогам.

По словам специалиста, сам по себе стресс не является чем-то плохим. О появлении серьезных проблем с психикой можно говорить, когда эмоциональный дискомфорт сопровождается целым букетом неприятных физических ощущений: это боли в теле, нарушения сна, аппетита и многое другое. Кроме того, чувство тревоги становится постоянным. В этом случае можно предположить, что у человека имеются серьезные проблемы с объективным восприятием действительности.

Эксперт добавил, что человек не рождается «белым листом бумаги» — у всех имеются определенный тип нервной системы, предрасположенность к тревоге и беспокойству.

— В частности, существует категория людей, которых мы называем «высокочувствительными». Такими людьми рождаются, поэтому сразу надо оговориться, что фактор наследственности необходимо рассматривать как некоторую данность, которую мы не в силах как-либо изменить, — пояснил специалист в комментарии argumenti.ru.

Также большое влияние на дальнейшую жизнь оказывает пережитый детский опыт. То, что испытывал ребенок в детстве, как его воспитывали, оказывает важнейшее влияние на его последующее восприятие себя в социуме и общую картину мира.

До этого психотерапевт Сергей Бодряков перечислил природные антидепрессанты.

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