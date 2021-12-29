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Замерзший в Дубне мальчик сильно отставал в развитии

Илья Ашуров

Происшествия
Замерзший в Дубне мальчик сильно отставал в развитии
Фото: Прокуратура по МО

Замерзший в Дубне 11-летний мальчик отставал в развитии. Об этом в среду, 29 декабря, сообщила бывший завуч школы, в которой учился погибший, Ксения Напольская.

По ее словам, у мальчика и его младшей сестры было сильное отставание в развитии.

— Дети сильно отставали в развитии, но мама этого не признавала. Мальчик с трудом держал ложку, а про ручку и письмо даже речи не шло. Я много раз с мамой беседовала, но там пустота, — написала Напольская на своей странице в соцсети.

Также она отметила, что дети состояли на учете в медучреждении. Однако родители ничего не предпринимали, чтобы помочь своим детям преодолеть трудности в развитии. В какой-то момент они отдали мальчика в коррекционную школу, но, по мнению учителя, сделать это следовало намного раньше.

Детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова подтвердила, что у погибшего ребенка были особенности развития.

— Произошла трагедия, погиб ребенок — мальчик с особенностями развития. Перепутал автобусы, сел не на тот маршрут, вышел и заблудился. В связи с особенностями своего заболевания он не мог выйти на контакт, попросить о помощи, — сказала омбудсмен.

Замерзший в Дубне мальчик

Утром 27 декабря школьник отправился на учебу на автобусе. Выйдя на остановке, мальчик пошел в сторону района Левого берега города Дубны. При этом ни до учебного заведения, ни до дома ребенок не дошел.

Тело ребенка было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти рядом с рекой Южная Канава. Предполагается, что школьник скончался от обморожения.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Всю основную информацию о замерзшем в Дубне 11-летнем школьнике читайте в специальном материале «ВМ».

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