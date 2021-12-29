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Астропсихолог рассказала, как правильно вести себя во время парада планет

Полина Долганова

Общество
Астропсихолог рассказала, как правильно вести себя во время парада планет
Фото: pixabay.com

Астропсихолог Инга Лозанчич посоветовала внимательнее следить за своей речью во время парада планет, который можно будет наблюдать с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. По ее словам, в этот период люди становятся особенно чувствительными и их легко можно задеть.

— Мы сейчас наблюдаем соединение планет, когда одна находится во взаимодействии с другой, третьей и даже четвертой. И получается, что все энергии объединяются, — сказала специалист.

Она также посоветовала на этот период остаться наедине с собой и проанализировать свои чувства и мысли.

Также эксперт предупредила, что многие люди во время парада планет чувствуют нехватку любви: им критически нужно больше внимания и ласки. В это время важно подумать о других и проявить нежность к близким, таким образом все останутся в выигрыше, передает «Москва 24».

До этого руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, какие небесные «представления» ожидают жителей Земли в новогодние праздники.

Она сообщила, что время новогодних праздников совпадет с максимальной активностью метеорного потока Квадрантиды, который достигнет пика активности в ночь на 4 января. Специалист указала, что астрономы ожидают до 120 метеоров в час — одну–две падающих звезды в минуту. При этом лучше наблюдать за метеорами с полуночи и до рассвета, когда радиант (область вылета метеоров — прим. «ВМ») окажется максимально высоко над горизонтом.

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