Клишас: Проект о российском гражданстве соответствует Конституции

Фото: Пресс-служба Совфеда

Депутаты рассмотрят законопроект о российском гражданстве во время весенней сессии. Документ соответствует Конституции. Об этом в среду, 29 декабря, заявил глава комитета Совета Федерации по Конституции и государственному строительству Андрей Клишас.

— Проект будет рассмотрен в весеннюю сессию. Проект соответствует конституции и является логичным продолжением работы по модернизации законодательства после конституционной реформы 2020 года, — цитирует представителя Совфеда РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, который регулирует отношения в области гражданства РФ. Соответствующий документ в среду, 29 декабря, опубликовали в электронной базе ГД.

В новый законопроект вошли свыше 20 дополнительных категорий граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. В их число вошли граждане бывшего Советского Союза и их дети, те, у кого в РФ живут близкие родственники россияне, а также потомки тех, кто постоянно проживал на территории Российской империи.