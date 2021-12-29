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Кардиохирург назвал эффективный способ борьбы с отеками

Анна Михалюк

Общество
Кардиохирург назвал эффективный способ борьбы с отеками
Фото: pixabay.com

Сердечно-сосудистый хирург Василий Терещенко рассказал о том, как бороться с отеками по утрам и о чем они могут свидетельствовать.

— Одна из основных причин отеков — варикозное расширение вен. Сосуды не справляются со своей функцией, не происходит отток крови из конечностей. С этим связаны отеки в конце рабочего дня. Но варикоз виден невооруженным глазом. Если вы увидели у себя на ноге расширенные вены, это говорит о наличии проблемы, — рассказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Вторая причина — набор веса. Вследствие него нарушается лимфовенозное движение, что вызывает формирование отеков. Жидкость скапливается в подкожно-жировой клетчатке.

— Третья — заболевания сердца и почек. Сердечная недостаточность приводит к отекам ног. «Сердечные» отеки появляются в области стоп и голеней, пальцев и кистей рук. Если нога покраснела, появились выраженные отеки, боль, то это требует срочного обращения к врачу, — обратил внимание доктор.

В новогодние праздники самая распространенная причина отеков — задержка соли в организме. Чтобы от нее избавиться, можно использовать следующие способы:

— Во-первых, это физические нагрузки. Из простейшего: поднять ноги на стену, лежа на кровати или диване. Поднятие на носочки тоже будет отличным упражнением. Нужно пить больше чистой воды с добавлением ломтиков огурца и ягод клюквы и на время отказаться от соленых блюд.

Ранее дерматолог назвала рецепт лукового супа, который поможет справиться с отеками.

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