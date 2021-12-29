Вирусолог предостерег ряд категорий людей от алкоголя в Новый год

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Людям, переболевшим коронавирусом или недавно привившимся, не следует употреблять спиртное в Новый год. Об этом заявил вирусолог Максим Скулачев.

— Если ваше здоровье ослаблено перенесенным COVID-19, то риски увеличиваются. Эту традицию я бы отложил на пару лет, пока это все не закончится, — рассказал специалист.

При этом выпить немного алкоголя можно тем, кто не болел COVID-19, но недавно привился, уточнил он. Употребление спиртного опасно само по себе, а после вакцинации организм и вовсе ослабевает, приводит слова Скулачева Ura.ru.

24 декабря в британской организации Cancer Research UK заявили, что риск возникновения раковых клеток увеличивается вдвое при употреблении алкоголя. Спиртные напитки, как уточняется, могут превращаться в ацетальдегид при попадании в организм.

Он провоцирует клетки делиться и вызывает в них повреждения, что является признаком онкологии. Потребление алкоголя также повышает уровень инсулина и эстрогена, которые способствуют делению клеток. Еще одним фактором эксперты назвали изменение клеток рта и горла, в связи с чем данная область будет активно поглощать вредные вещества.

Риск возникновения рака полости рта, гортани и горла увеличивается, если в день употреблять более трех порций алкоголя. Курение приводит к росту данного риска более чем в два раза.