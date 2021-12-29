Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог предостерег ряд категорий людей от алкоголя в Новый год

Иван Юминов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Вирусолог предостерег ряд категорий людей от алкоголя в Новый год
Фото: Pixabay

Людям, переболевшим коронавирусом или недавно привившимся, не следует употреблять спиртное в Новый год. Об этом заявил вирусолог Максим Скулачев.

— Если ваше здоровье ослаблено перенесенным COVID-19, то риски увеличиваются. Эту традицию я бы отложил на пару лет, пока это все не закончится, — рассказал специалист.

При этом выпить немного алкоголя можно тем, кто не болел COVID-19, но недавно привился, уточнил он. Употребление спиртного опасно само по себе, а после вакцинации организм и вовсе ослабевает, приводит слова Скулачева Ura.ru.

24 декабря в британской организации Cancer Research UK заявили, что риск возникновения раковых клеток увеличивается вдвое при употреблении алкоголя. Спиртные напитки, как уточняется, могут превращаться в ацетальдегид при попадании в организм.

Он провоцирует клетки делиться и вызывает в них повреждения, что является признаком онкологии. Потребление алкоголя также повышает уровень инсулина и эстрогена, которые способствуют делению клеток. Еще одним фактором эксперты назвали изменение клеток рта и горла, в связи с чем данная область будет активно поглощать вредные вещества.

Риск возникновения рака полости рта, гортани и горла увеличивается, если в день употреблять более трех порций алкоголя. Курение приводит к росту данного риска более чем в два раза.

Читайте также:
Здоровье Новый год Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте