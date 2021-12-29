Актер Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН

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Актер и драматург Евгений Гришковец избран председателем общественного совета при ФСИН. Об этом сообщили в Общественной палате России в среду, 29 декабря.

— Представляя кандидатуру на пост председателя общественного совета, замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб подчеркнул, что в результате обсуждения с членами совета и профильными комиссиями было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам, — говорится в сообщении.

Гриб добавил, что Гришковец является авторитетным человеком, на которого сложно надавить, отмечает РИА Новости.

25 ноября президент России Владимир Путин назначил директором ФСИН Аркадия Гостева. До назначения он занимал должность заместителя главы МВД.

26 ноября Волжский суд Саратова арестовал до 25 января бывшего главу Областной туберкулезной больницы № 1 УФСИН Павла Гаценко по делу о пытках. В октябре СК возбудил еще четыре уголовных дела по факту пыток заключенных.

20 декабря сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который призван ужесточить положения УК, устанавливающие ответственность за пытки, организованные представителями власти. Внимание депутатов, как уточняется, привлекли ставшие недавно достоянием общественности факты применения пыток сотрудниками ФСИН к заключенным.