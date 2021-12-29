Полицейские исполнили мечту 10-летнего мальчика в Подмосковье

Фото: moscow-live

В Ленинском районе Подмосковья сотрудники полиции исполнили мечту 10-летнего мальчика, который написал, что хочет стать полицейским. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Мальчик по имени Матвей написал письмо Деду Морозу, в котором он рассказал о желании стать полицейским.

— У меня есть форма с шевронами и погонами. Мне очень хочется прокатиться на машине с мигалкой, — написал Матвей.

Правоохранители решили исполнить мечту мальчика. Полицейские пришли в гости к Матвею. Он продемонстрировал сотрудникам ведомства коллекцию игрушечных машин и свою форму.

После этого мальчик надел свою полицейскую форму и поехал с сотрудниками ГИБДД в отделение. По дороге ребенок поздравил по громкоговорителю местных жителей с наступающими новогодними праздниками.

— В УМВД для ребенка правоохранители провели экскурсию, показали дежурную часть и кинологическую службу, познакомили со служебными собаками, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: МВД по МО

В конце экскурсии Матвею вручили подарки и пожелали успехов.

До этого сообщалось, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял участие в акции «Елка желаний», в рамках которой он выполнил новогоднее желание шестилетнего мальчика.