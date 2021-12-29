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Кадыров поделился подробностями взаимоотношений с Путиным

Иван Юминов

Общество
Кадыров поделился подробностями взаимоотношений с Путиным
Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не является частью близкого окружения президента России Владимира Путина.

— У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства, — рассказал политик.

При этом он уточнил, что обладает связями. Кадыров предположил, что его терпят и прощают из-за некогда дружеских отношений его покойного отца Ахмата-Хаджи Кадырова и Путина, отмечает РИА Новости.

26 декабря Кадыров заявил, что если Украина не изменит свой курс, то ее будет необходимо присоединить к России. Глава региона добавил, что если бы ему поручили, то он давно бы решил «украинский вопрос».

По его словам, президент России Владимир Путин не допустит размещения на территории Украины военных баз НАТО, к которому так стремятся западные государства. Кадыров также заявил, что он сам — «пехота», которая готова без проблем выполнить абсолютно любой приказ, так как ничего важнее целостности государства нет.

28 декабря Кадыров уточнил, что его слова о возможности присоединения Украины к России являются личным мнением. Он выразил уверенность, что сможет собрать 100 тысяч воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира.

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