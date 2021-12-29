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Городская ферма позвала москвичей на январские гулянья

Ольга Маркова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Развлечения
Городская ферма позвала москвичей на январские гулянья
Фото: Пресс-служба Городской фермы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Городская ферма на ВДНХ с 2 по 6, 8 и 9 января 2022 года приглашает взрослых и детей на январские гулянья. В программе экскурсии, квесты, прогулки с северным оленем, альпака и осликом, игровые станции.

В «Мастерской сказок» взрослые и дети смогут послушать фантастические истории. А на зимних мастер-классах можно сделать сказочного оленя, снежинку и зимнюю открытку.

Участникам квеста «Снежная гостья» предстоит разгадать загадки с помощью записок и найти зиму. В соревновании «Деревенский керлинг» игроки вместо классических снарядов будут использовать чайники, а для управления — щетки. Игрокам деревянного ручного хоккея потребуется провести мяч или шайбу при помощи клюшек через препятствие и забить гол.

В игре «Ледяная дженга» дети по очереди будут доставать мягкие блоки из основания башни и класть наверх, делая ее более высокой и менее устойчивой. А в игре «Перетягивание каната» можно проявить силу и ловкость.

А еще на ферме есть место исполнения желаний, где посетители смогут написать свою мечту.

Участие в мероприятиях по входным билетам, сообщает пресс-служба организации.

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