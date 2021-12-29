Роспотребнадзор посоветовал сохранить ограничения по COVID-19 на праздники

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Роспотребнадзор посоветовал россиянам сохранять в период новогодних праздников ограничения по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 29 декабря.

— В период новогодних праздников сохраняются все ранее введенные в регионе (на территории) действующие ограничения, — говорится в сообщении.

Перечень и объем мер в период праздников создаются решением органов исполнительной власти субъектов, отмечает РИА Новости.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».