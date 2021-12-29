Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роспотребнадзор посоветовал сохранить ограничения по COVID-19 на праздники

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Новый год — 2022
Общество
Роспотребнадзор посоветовал сохранить ограничения по COVID-19 на праздники
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Роспотребнадзор посоветовал россиянам сохранять в период новогодних праздников ограничения по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 29 декабря.

— В период новогодних праздников сохраняются все ранее введенные в регионе (на территории) действующие ограничения, — говорится в сообщении.

Перечень и объем мер в период праздников создаются решением органов исполнительной власти субъектов, отмечает РИА Новости.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».

Читайте также:
Роспотребнадзор Новый год Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте