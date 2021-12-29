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Астролог объяснила невозможность загадать желание в этот Новый год

Иван Юминов

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Новый год — 2022
Общество
Астролог объяснила невозможность загадать желание в этот Новый год
Фото: Pexels

Парад планет, который пройдет с 25 декабря по 7 января, приведет к невозможности загадать желание на этот Новый год. Об этом заявила астролог Алена Никольская.

— Начиная с Марса, который у нас сейчас в Стрельце, затем Плутон, ретроградная Венера в Козероге, Меркурий, Сатурн в Водолее, Юпитер в Рыбах, также Нептун и наконец Уран в знаке Тельца. Но в новогоднюю ночь из-за такого парада планет мы желания не загадываем. Мало того, Луна убывающая, а это значит, все, что вы загадаете в новогоднюю ночь, к сожалению, не имеет никаких шансов сбыться, — рассказала специалист.

При этом в ночь с 2 на 3 января, а также с 3 на 4 января будет новолуние. Данные периоды позволяют загадать желание — для этого потребуется выйти на улицу и посмотреть на звездное небо, озвучив сокровенное, отмечает Пятый канал.

28 декабря астролог Николь Кузнецова рассказала, как сложится личная жизнь представителей каждого знака зодиака в год Голубого Водяного Тигра. Так, в 2022 году у Скорпионов есть все шансы на то, чтоб устроить личную жизнь. Но велика вероятность все проворонить из-за неправильных взглядов на взаимоотношения. Прежде всего нужно разобраться в ценностях и подумать, какими качествами должен обладать партнер. Только так шансы встретить вторую половинку увеличатся.

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