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Движение на Косинском шоссе после ДТП восстановлено

Георгий Соланович

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Движение на Косинском шоссе после ДТП восстановлено
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение на съезде с Косинского шоссе на внутреннюю сторону МКАД после ДТП восстановлено. Об этом в Telegram–канале сообщил Департамент транспорта и развития дорожно–транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее на этом месте произошло столкновение грузовика и легковой машины. Движение транспорта по данному участку было сильно затруднено, департамент транспорта Москвы рекомендовал выбирать пути объезда.

29 декабря два автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в районе владения 58а, после пересечения с 3-м Нижнелихоборским проездом. На месте аварии работают оперативные службы.

Движение автомобилей в Москве оценивается в восемь баллов. В центре города рекомендуется передвигаться на метро, а по вылетным магистралям — на такси и общественном транспорте, так как они едут по выделенным полосам. Общий поток в городе движется со скоростью 24 километра в час, автобусы — 28 километров в час. Средняя скорость на МКАД — 30 километров в час, на ТТК — 22 километра в час, а на Садовом кольце — 21 километр в час.

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