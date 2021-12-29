«Под елочку»: Лукашенко подарил Путину колбасы и набор бокалов

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путину колбасы и набор бокалов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» в среду, 29 декабря.

— Под елочку. Всегда интересный пункт визитов Первого (Лукашенко — прим. «ВМ») — подарки, — говорится в сообщении.

Путин получил в подарок белорусские колбасы, сыры и набор бокалов, отмечает «Пул Первого».

29 декабря в Кремле сообщили, что Путин провел переговоры с Лукашенко в Санкт-Петербурге. Российский лидер отметил, что за год удалось добиться позитивных результатов в сфере интеграции.

При этом он уточнил, что в 2020 году произошел спад в объеме товарооборота почти на 17 процентов из-за пандемии, но в 2021-м случился рост почти на 36 процентов. Путин в связи с этим поддержал решение о допуске белорусских компаний к госзаказам в России. Данная инициатива, по его словам, существенно расширяет возможности для белорусских предприятий.

Страны, как уточнил российский лидер, проведут учения в марте или феврале 2022 года. Лукашенко предложил продолжать сотрудничество в этой сфере и заверил, что Минск не останется в долгу.