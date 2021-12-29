Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен из-за вспышек COVID-19

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В связи с участившимися случаями заражения коронавирусной инфекцией в составах нескольких сборных, Молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходит в Канаде, был отменен. Об этом в среду, 29 декабря, заявил источник, близкий к данной ситуации.

— Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменен из-за случаев заражения коронавирусом в составах нескольких сборных, — передает РИА Новости слова собеседника.

Ранее игра между Россией и Словакией на молодежном чемпионате мира по хоккею была отменена из-за случая заражения коронавирусом среди россиян.

28 декабря в Международной федерации хоккея сообщили, что сборной США присудили техническое поражение в матче против Швейцарии на молодежном чемпионате мира.

В тот же день российская молодежная сборная по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в матче группового раунда чемпионата мира — 2022. Игра проходила в канадском Ред-Дире, она закончилась со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1).

В составе сборной России шайбы забросили Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16-я минута), Павел Тютнев (18-я минута) и Матвей Мичков (42-я минута). У швейцарцев отличились Аттилио Бьяска (19-я минута) и Фабиан Рицман (59-я минута).