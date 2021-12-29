Эпидемиолог рассказала о повышенном риске заражения «омикрон»-штаммом

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Штам коронавирусной инфекции «омикрон» в разы заразнее других вариантов COVID-19. С таким мнением поделилась заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она подчеркнула, что «омикрон»-штамм заранее классических штаммов в пять-семь раз. Поэтому эпидемиолог назвала новый вариант коронавирусной инфекции — «очень контагиозный».

— Эта способность позволила «омикрон»-штамму очень быстро распространиться по ЮАР и дать резкий подъём заболеваемости, — заявила Пшеничная в интервью RT.

Также она добавила, что в случае распространения «омикрона» в любой другой стране, там будет большое число инфицированных им.

Недавно заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» по симптомам схож с сезонным ОРВИ, однако он может активнее и быстрее поражать легкие и бронхи.

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К настоящему моменту в России зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.