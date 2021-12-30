Комик Илья Макаров: Уже хочется семью и детей

Фото: Instagram / Илья Макаров

Звезда интернет-шоу «Что было дальше?» Илья Макаров рассказал о том, что весной он расстался со своей возлюбленной. Теперь комик относится к выбору своей партнерши весьма серьезно. Ведь он уже думает о создании крепкой семьи, а также хочет завести детей.

Сейчас на примете у мужчины уже есть симпатичная девушка, но он не уверен, что эти отношения могут куда-либо привести. Однако Макаров утверждает, что если начнет встречаться с избранницей, то сделает ей предложение, как можно скорее.

— Уже хочется семью, детей. Страшновато становится, когда об этом думаешь. А сможешь ли ты во всем этом, что вокруг, найти и удержаться, обрести… Готов стать отцом точно! Я же старший брат, я все про детей знаю. Мне нравится с ними общаться, смотреть, как они изучают этот мир. Нравится играть с ними, как ребенок. Этому хочется точно уделить много времени. Не хочу пропадать где-то на работе и не участвовать в становлении ребенка. Хочу быть рядом и пройти весь путь вместе с ним, — откровенно признался артист в интервью StarHit.

Кроме этого, он рассказал о том, что он несет большую ответственность из-за популярности. В связи с тем, что он много работает, Макаров постепенно начинает ощущать личностный кризис.

— Я размышлял над добром внутри себя. Почувствовал будто затемняюсь. Это можно назвать выгоранием, усталостью, скапливается агрессия. Я стал негативно смотреть на все происходящее, — делится артист.

В конце октября «Вечерняя Москва» писала о том, почему в последнее время именно шутникам чаще всего приходится привлекать к себе потоки общественного негодования и нести репутационные потери.