Гастроэнтеролог рассказала, какое количество алкоголя в Новый год не нанесет вреда

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Врач — диетолог-гастроэнтеролог Александра Ноев рассказала, какое количество алкоголя в новогоднюю ночь не нанесет вреда здоровью.

Специалист напомнила, что в целом выпивать алкоголь ночью вреднее, чем днем, ведь спиртное в это время перерабатывается в разы хуже.

— Тем, кто все-таки не может отказаться от алкоголя, рекомендую полностью исключить крепкие напитки, включая и крепленые вина, и ликеры. Лучше заменить их на белое сухое вино, так как это нанесет меньший вред печени. Также возможны шампанские вина, но только брют, — отметила она в комментарии ФАН.

Закусывать шампанское лучше фруктами или легкими салатами на нежирной основе, а не майонезными вроде оливье или селедки под шубой.

Стоит остановиться на паре бокалов, чтобы не жалеть о празднике на следующее утро. Согласно рекомендациям ВОЗ, безопасно выпивать не больше 30–100 граммов крепкого алкоголя и 150–300 граммов легкого.

Также не стоит смешивать спиртные напитки и понижать градус. Из крепких напитков лучше сделать выбор в пользу качественной водки или текилы. Остальные крепкие спиртные напитки вроде виски, коньяка или бренди хуже всего перерабатываются организмом.

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