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Передвижной туристический информационный центр открылся в Парке Горького

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Передвижной туристический информационный центр открылся в Парке Горького
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В канун Нового года и Рождества свою работу начал передвижной туристический информационный центр MoscowInfoСaf. Он расположился в Парке Горького в столице за аркой главного входа.

Обратиться за консультацией к специалистам можно ежедневно с 11:00 до 21:00. Уточняется, что 31 декабря и 1 января график работы поменяется — с 11:00 до 15:00 и с 15:00 до 21:00 соответственно.

В MoscowInfoСaf жители и гости столицы могут познакомиться с главными достопримечательностями города, составить экскурсионный маршрут, узнать о новогодних активностях: ярмарках, катках и других интересных событиях, а также о возможностях цифрового туристического сервиса Russpass.

Также в информационном центре действует Wi-Fi и доступна зарядка гаджетов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Передвижной туристический информационный центр открылся в Парке Горького

29 декабря цифровой туристический сервис Russpass разработал подборку мест в столице для ярких новогодних фотографий. Специалисты особенно отметили украшенный гирляндами Тверской бульвар, ажурные арки в виде кокошников на Театральной площади, а также празднично стилизованные заведения общественного питания на Патриарших прудах.

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