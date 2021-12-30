Врач рассказала, какую пользу для здоровья приносят новогодние ели

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Кандидат медицинских наук Алла Минурова рассказала, какую пользу для здоровья, приносят новогодние елки.

По ее словам, все хвойные растения очень благоприятно действуют на человека, на иммунитет, потому что выделяют достаточно большое количество фитонцидов. Эти вещества обладают мощным дезинфицирующим свойством — убивают бактерии, вирусы, грибы. Когда человек вдыхает такой воздух, то происходит стимуляция иммунных клеток, передает «МИР 24».

Специалист отметила, что если в доме находятся несколько еловых веточек, то вряд ли можно ждать выраженный эффект для здоровья организма. Если же это большая живая елка, то в комнате в течение первых дней воздух будет наполнен полезными летучими веществами, которые благоприятно работают с иммунитетом человека.

Алла Минурова также посоветовала тем, кто поставил искусственную елку, зажечь аромалампу и налить в нее несколько капель эфирного масла пихты и можжевельника. Ароматерапия также принесет пользу организму и создаст определенное настроение.

До этого дизайнер рассказала, как нарядить елку в год Водяного Тигра.

Источник: mir24.tv