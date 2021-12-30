Названы профессии, которые перестанут быть востребованными в ближайшие 5 лет

Фото: pixabay.com

К 2030 году знания и умения 70 процентов работающих россиян устареют. Пандемия ускорила автоматизацию и цифровизацию производств, что требует обновления профессиональных навыков.

Также сообщается, что к 2025 году на средних и крупных предприятиях в 26 странах мира будут утрачены 85 миллионов рабочих мест. Такой прогноз дают авторы исследования Всемирного экономического форума.

По оценкам экспертов, почти половине работников уже в ближайшие пять лет придется пройти специальные курсы переподготовки и дополнительного обучения, чтобы соответствовать новым профессиональным требованиям.

Вице-президент по операционному управлению группы компаний ANCOR Алексей Миронов рассказал, какие профессии устаревают быстрее в настоящее время.

— Быстрее всего устаревают те профессии, в которых есть повторяющийся рутинный труд. Его заменяют автоматизация и роботизация. Также достаточно быстро меняются профессии в IT — специалистам в этой сфере приходится постоянно обучаться, получать новые знания, — отметил эксперт в комментарии изданию «Профиль».

До этого эксперт рассказала об эффективных способах мотивации сотрудников.