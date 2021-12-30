Неизвестный похитил 400 тысяч рублей из припаркованной в центре Москвы иномарки

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Россия, Москва, проспект Мира, 79 Карта всех событий

В центре столицы неизвестный похитил крупную сумму денег из припаркованной иномарки. Об этом в четверг, 30 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился владелец автомобиля Lexus. Он рассказал, что вечером 29 декабря припарковал свою машину рядом с домом 79 на проспекте Мира, после чего отошел по делам. Когда мужчина вернулся, он обнаружил, что стекло задней двери разбито и из салона пропала сумка.

По словам потерпевшего, в сумке находились деньги — 400 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Похожий случай произошел днем ранее. Владелец Mercedes припарковал свою машину на одной из улиц Пресненского района, после чего ушел по своим делам. Когда мужчина вернулся, он обнаружил, что из багажника иномарки пропал рюкзак, в котором находились его личные вещи и 20 тысяч евро Общий материальный ущерб составил около 23 тысяч евро.