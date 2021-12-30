Сервис «Библиотеки Москвы» начал начислять баллы за бронирование книг

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пользователям электронного сервиса «Библиотеки Москвы» теперь будут начислять бонусы за бронирование книг. Их можно будет потратить в магазине портала «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий в четверг, 30 декабря.

В ведомстве отметили, что цель данной меры — формирование читающего населения и увеличение популярности библиотек.

— У пользователей сервиса «Библиотеки Москвы» появилась возможность конвертировать свою любовь к чтению в реальные городские услуги (оплата парковочных часов, посещение театров и музеев) или получить полезные сувениры, — заявили в пресс-службе.

В магазине портала «Активный гражданин» пользователи смогут за счет бонусных баллов получить билеты на различные городские мероприятия, а также приобрести сувениры или пополнить карту оплаты проезда «Тройка».

Уточняется, что за каждое забронированное издание будут начислять 30 баллов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Библиотеки юга Москвы и культурный центр ЗИЛ 4 января приглашают горожан на новогодний «БиблиоQUIZ». В игре можно принять участие очно — в культурном центре или в прямом эфире на YouTube-канале «Библиотеки юга Москвы».