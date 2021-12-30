«Будем добиваться гарантий»: в МИД рассказали о подготовке к переговорам с США в Женеве

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Россия будет добиваться твердых гарантий безопасности на переговорах с США в Женеве. Об этом заявила в четверг, 30 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на повестке переговоров стоит обсуждение гарантий безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО.

— В ходе этих переговоров будем добиваться предоставления твердых гарантий безопасности Российской Федерации, а именно непродвижения НАТО на восток и неразмещение угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны, — цитирует Захарову РИА Новости.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

29 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что требования России в рамках проекта по гарантиям безопасности, предполагающие отказ НАТО от расширения на восток, неприемлемы.