Силуанов: Отключение России от SWIFT возможно, но это станет проблемой для всех

Фото: Администрация президента РФ

Россию можно отключить от SWIFT, «но это обернется проблемой» не только для нее, но и для всех остальных. Такое мнение высказал в четверг, 30 декабря, министр финансов Антон Силуанов.

— Это, конечно, можно сделать, но будем потом все вместе находить инструменты, как информацию об этих транзакциях друг другу поставлять, — заявил он.

Это сильно повредит европейским компаниям, которые ведут торговлю с Россией, подчеркнул министр в эфире телеканала «Россия 24».

9 декабря стало известно о предложении Яна Бжезинского, экс-заместителя помощника министра обороны США, сына политолога Збигнева Бжезинского, отключить Россию от SWIFT на несколько дней. По мнению политика, такая мера послужит «предупредительным ударом» для Москвы.

13 декабря украинский экономист Александр Хмелевский рассказал, что угрозы Соединенных Штатов отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за якобы готовящегося «вторжения» на Украину бессмысленны.

При помощи общества всемирных межбанковских каналов связи SWIFT финансовые учреждения обмениваются данными и совершают платежи. Для этого используется сеть SWIFTNet. Самая глобальная межбанковская система основана в 1973 году. Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии.