Несколько трамваев задерживаются на Строгинском мосту в Москве

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Строгинский мост Карта всех событий

Трамваи, следующие по маршрутам № 10, 15, 21 и 30, задерживаются на Строгинском мосту в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 30 декабря.

В ведомстве отметили, что причина изменения графика движения транспорта — технические неполадки.

Из-за этого вместо трамваев по маршрутам запустили дополнительные автобусы.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошел накануне около станции «Тульская» столичного метро. Тогда трамваи № 3, 16, 38, 39 и 47 задерживались из-за повреждений контактной сети. По этой причине маршруты общественного транспорта изменили.

В результате движение удалось восстановить.

29 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новую линию для проезда трамваев организуют от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов в районе Ивановское Восточного административного округа (ВАО) столицы.