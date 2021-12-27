Движение трамваев у станции метро «Тульская» восстановили

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Серпуховская Застава Карта всех событий

Движение трамваев в районе Серпуховской Заставы возле станции «Тульская» столичного метрополитена восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 27 декабря.

— Восстановлено движение трамваев в районе Серпуховской Заставы (у метро «Тульская»), — говорится в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что несколько трамваев, которые следуют по транспортным маршрутам № 3, 16, 38, 39 и 47, задерживались из-за повреждений контактной сети. По этой причине маршруты общественного транспорта изменили.

Похожий инцидент произошел накануне на востоке Москвы. Тогда трамваи № 2, 13, 36 задерживались на Открытом шоссе по техническим причинам. По маршрутам трамваев были запущены автобусы. При этом для проезда по Открытому шоссе можно было воспользоваться автобусом № 3. В результате движение полностью восстановили.

В тот же день заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новый трамвайный маршрут проложат от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов.