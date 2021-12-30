Стилист Зобкова составила образы для новогодней ночи

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Стилист Кати Зобкова составила образы для встречи 2022 года.

Она обратила внимание на символ 2022 года — Черно-водяного Тигра. Она заметила, что природа наградила этого хищника красотой и грацией, поэтому чтобы год был удачным — нужно стараться следовать этим канонам.

— Строгий смокинг, роскошное платье в пол или маленькое черное, а также ассиметричный блестящий топ, соединенный с летящей юбкой — все это порадует строгий характер Тигра, — отметила она в комментарии «Невским новостям».

Что касается оттенков, то лучше сделать выбор в пользу золотистого, пудрового, голубого, синего, рубинового цветов.

Стилист отметила, что завершить образ и добавить ему больше праздника помогут разные аксессуары. Это могут быть длинные сияющие серьги, крупное колье или заколки для волос со стразами. Можно использовать украшения из серебра и золота с добавлением голубых акцентов. Дополнительный акцент к образу можно сделать при помощи ярких цветных колготок.

До этого стилист дала советы, как избавиться от старых и ненужных вещей в гардеробе.