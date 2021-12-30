Уровень иммунитета к COVID-19 в России достиг 61,8 процента

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране вырос до 61,8 процента. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в четверг, 30 декабря.

— По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла — 74 539 609 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8 процента, — рассказала представитель правительства.

При этом в Севастополе, Санкт-Петербурге, на Чукотке и в Карелии показатель превысил 80 процентов, добавила она. Эпидемиологическая обстановка за неделю ухудшилась в семи регионах, улучшения же наблюдаются в 13 субъектах, приводит слова Голиковой сайт оперштаба.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».