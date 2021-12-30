Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уровень иммунитета к COVID-19 в России достиг 61,8 процента

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Уровень иммунитета к COVID-19 в России достиг 61,8 процента
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране вырос до 61,8 процента. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в четверг, 30 декабря.

— По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла — 74 539 609 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8 процента, — рассказала представитель правительства.

При этом в Севастополе, Санкт-Петербурге, на Чукотке и в Карелии показатель превысил 80 процентов, добавила она. Эпидемиологическая обстановка за неделю ухудшилась в семи регионах, улучшения же наблюдаются в 13 субъектах, приводит слова Голиковой сайт оперштаба.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».

Читайте также:
Татьяна Голикова Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте