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Россия, Москва, улица Кузнецкий Мост Карта всех событий

Ровно 91 год назад на улицах Москвы появился первый светофор. Об интересном факте из жизни города рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД.

— 30 декабря 1930 года в Москве на перекрестке улиц Кузнецкий Мост и Петровка появился первый трехцветный подвесной светофор. Спустя четыре года количество светофоров достигло уже 80. Первоначально сигналы переключались регулировщиками вручную, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: ГИБДД

По данным ГИБДД, в настоящее время в Москве работает почти три тысячи светофоров. Они работают в адаптивном режиме управления, то есть с учетом ситуации на столичных дорогах. Таким образом, новое поколение светофоров позволяет равномерно разгружать направления на перекрестках.

До этого власти Москвы предложили кабинету министров и МВД снизить нештрафуемый порог скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час. Такая мера даст возможность сократить количество смертей, произошедших в результате ДТП, а также улучшит ситуацию с пробками.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.