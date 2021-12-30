Аферисты обокрали пострадавших на объектах РЖД на 70 миллионов рублей

Фото: СК РФ

Правоохранители задержали троих мужчин, которые подозреваются в мошенничестве с выплатами в пользу потерпевших по делам о несчастных случаях на объектах РЖД. Об этом в четверг, 30 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, преступную группу организовали гендиректора двух фирм — ООО «Юридический центр «Гарантия» и ЗАО «Юридическая социальная защита». Они разработали мошенническую схему, посредством которой похищали деньги пострадавших в результате несчастных случаев на объектах РЖД.

Злоумышленники имели доступ к базе данных о страховых случаях с участием РЖД. Далее они находили потерпевших или их родственников, которым была положена выплата в качестве компенсации ущерба, и от их имени подавали документы в судебные органы. После этого, добиваясь возмещения, они похищали часть положенной потерпевшим суммы.

— В период с января 2011 года по декабрь 2020 года фигуранты обманули более 150 потерпевших, — рассказала Иванова.

Она также отметила, что сумма похищенного составила более 70 миллионов рублей.

Троим фигурантам дела предъявлено обвинение по уголовной статье «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время они находятся под домашним арестом.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции задержали троих злоумышленников, которые подозреваются в хищении денег у пенсионеров. Мошенники по телефону сообщали пожилым людям о якобы проводимой денежной реформе и предлагали им заменить имеющиеся у них банкноты. К согласившимся пенсионерам приезжали курьеры и забирали их средства.