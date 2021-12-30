Сотрудники ГИБДД выявили в Москве более тысячи случаев неправильной перевозки детей

Фото: ГИБДД

С 20 декабря этого года в рамках профилактической акции автоинспекторы выявили на дорогах Москвы более тысячи нарушений правил перевозки детей. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— В период проведения общегородской профилактической акции нашими сотрудниками пресечено более тысячи нарушений правил перевозки детей и 2,5 тысячи нарушений, совершенных пешеходами, в том числе сопровождавшими детей, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в ГИБДД сообщили, что по итогам 2021 года на дорогах Москвы произошло 717 ДТП с участием детей до 16 лет. В них 10 детей погибли и еще 758 получили различные ранения.

Также ведомство составило антирейтинг округов, в которых произошло больше всего ДТП с детьми.

На первом месте оказался Восточный округ. В нем с начала года произошло 98 ДТП, в которых пострадали 105 детей. На втором месте Южный округ (79 ДТП, 86 пострадавших детей), на третьем — Западный округ (80 ДТП, 85 пострадавших детей).