Собянин рассказал о новогодних традициях москвичей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Горожане, как правило, встречают Новый год в кругу семьи, смотря «Иронию судьбы». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 декабря.

— Центры госуслуг и Главархив попросили москвичей рассказать, какие новогодние традиции они хранят? Выяснилось, что за десятилетия мало что изменилось, — рассказал глава города.

Часть людей, как уточнил он, едет на Красную площадь, чтобы послушать бой курантов. Большинство жителей готовят к праздничному столу утку, оливье и пельмени, добавил мэр.

Праздник москвичи, выразил он уверенность, встречают с теми, кто особенно дорог — родными и близкими. Старые традиции объединяют страну и делают россиян одной большой семьей, отметил Собянин на странице «ВКонтакте».

30 декабря сообщалось, что москвичам необязательно ехать в центр, чтобы посмотреть новогодний салют. Площадки организованы в каждом округе, например в Парке Дружбы на севере, на Поклонной горе в Западном округе, в ландшафтном парке «Митино» на северо-западе и в других местах.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает, что для проведения салютов изменится схема движения. 31 декабря с 23:30 до 0:15 1 января перекроют Большой Москворецкий мост от Лубочного переулка до улицы Варварки, улицу Москворецкую от Варварки до Москворецкой набережной. Движение по самой Москворецкой набережной также будет ограничено на участке от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

В это же время перекроют Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста и проезд между Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 на Красной площади. Нельзя будет проехать и по Варварке от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, по Кремлевской набережной от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста и по Ильинке от Красной площади до Новой.