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Леон Классен подписал контракт с московским «Спартаком»

Георгий Соланович

Спорт
Леон Классен подписал контракт с московским «Спартаком»
Фото: АГН Москва

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал защитника австрийского клуба «Тироль» и игрока молодежной сборной России Леона Классена. Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

В сезоне 21/22 Классен принял участие в 17 играх за австрийский клуб и сумел отдать шесть голевых передач.

Уточняется, что контракт с 21-летним защитником рассчитан до 30 июня 2025 года. У футболиста есть российское гражданство, в этом году он дебютировал за молодежную сборную РФ. Легионером в футбольном первенстве России он считаться не будет, сообщили в клубе.

17 декабря «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. Ранее предыдущий руководитель московского футбольного клуба Руй Витория был отправлен в отставку. Клуб поблагодарил тренера и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Витория возглавил «Спартак» 21 мая 2021 года. Под его руководством клуб провел 26 матчей, в девяти из которых команда одержала победу, шесть сыграла вничью и в 11 проиграла. Также под руководством Витории столичный «Спартак» вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

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