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Путин разрешил использовать при лечении детей офф-лейбл-препараты

Иван Юминов

Политика
Путин разрешил использовать при лечении детей офф-лейбл-препараты
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании при лечении детей лекарств по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (офф-лейбл).

Документы регулирует вопросы применения препаратов офф-лейбл в лечении детей с тяжелыми заболеваниями. Полномочиями по установлению перечня заболеваний и критериев соответствия наделят правительство России.

Кроме того, предусматривается, что подросток, достигший совершеннолетия, может до 21 года продолжать лечение в детском центре, где оно было начато. Это необходимо для того, чтобы обеспечить непрерывность лечения заболевания, возникшего в детском возрасте, отмечается на портале правовой информации.

27 декабря Путин заявил, что власти увеличат возраст тех, кто сможет получать лекарства через фонд «Круг добра». Лидер озвучил свое обещание в ходе разговора с мамой пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии. Сперва он исполнил желание мальчика в рамках акции «Елка желаний», а затем заверил, что поможет получить Осору необходимый препарат.

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