Путин предоставил российское гражданство экс-советнику Рейгана

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси.

— Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки, — отмечается в документе на портале правовой информации.

Масси является историком и государственным деятелем. В период с 1984 по 1988 год она занимала пост советника Рейгана и сыграла роль в нормализации отношений с Россией.

Дипломат принимала участие в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике. Ей удалось научить Рейгана произносить по-русски пословицу «доверяй, но проверяй», отмечает РИА Новости.

25 октября Путин подписал указ о предоставлении уругвайской актрисе Наталие Орейро российского гражданства. 10 ноября артистка получила российский паспорт, торжественная церемония вручения документа прошла в посольстве России.

В ходе мероприятия Орейро зачитала присягу на русском и испанском языках. В тот же день стало известно, что певица собирается записать новую песню специально для турне по России. Исполнительница выразила надежду, что сможет поехать с концертами по городам России в конце 2022 года и встретить Новый год на новой родине.