Директор Хлебниковой опроверг данные о ее выписке из больницы

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова, которая пострадала при пожаре в своей московской квартире, будет находиться в больнице во время новогодних праздников. Об этом сообщил ее директор Данила Прайс в четверг, 30 декабря.

— По поводу ситуации с выпиской Марины: это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице, — приводит слова Прайса РИА Новости.

18 ноября Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания.

Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной пожара.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Сообщалось, что зрение артистки находится под угрозой. Певица приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести ее в медикаментозную кому.