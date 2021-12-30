Директор Хлебниковой опроверг данные о ее выписке из больницы
Певица Марина Хлебникова, которая пострадала при пожаре в своей московской квартире, будет находиться в больнице во время новогодних праздников. Об этом сообщил ее директор Данила Прайс в четверг, 30 декабря.
— По поводу ситуации с выпиской Марины: это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице, — приводит слова Прайса РИА Новости.
18 ноября Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания.
Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной пожара.
Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Сообщалось, что зрение артистки находится под угрозой. Певица приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести ее в медикаментозную кому.