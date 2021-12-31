Стал известен победитель проекта «Голос»

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Десятый сезон музыкального проекта «Голос» на Первом канале завершился 30 декабря, победителем стал Александр Волкодав из команды певицы Пелагеи.

В тройку финалистов также вошли Ернар Садербаев из команды Димы Билана и Алишер Каримов из команды Александра Градского. Волкодав набрал 53,3 процента голосов.

Кресло Градского пустовало. Во время объявления результатов финала ведущий шоу Дмитрий Нагиев выразил благодарность за сезон всем наставникам без исключения.

— Я благодарю вас за сезон — Дима Билан, Пелагая, Леонид Агутин и… Александр Градский! — сказал шоумен.

Билан и Агутин в заключительных речах вспомнили Градского теплыми словами, а Билан едва сдержал слезы.

— Трудно подводить итоги позитивно, мы потеряли Александра Борисовича. Это настолько ужасно, что момент для меня исчез. После его смерти показалось, будто мы потеряли наш самый главный центр притяжения, — сказал Агутин.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником «Голоса» сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.

Дима Билан в недавнем интервью рассказал, почему не пришел на похороны Градского. На панихиде было много звезд шоу-бизнеса, однако певец ее пропустил, чем вызвал непонимание среди коллег и поклонников.