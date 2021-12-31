Байден поддержал точку зрения Путина на гарантии безопасности для России

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден разделил позицию российского коллеги Владимира Путина по вопросу гарантий безопасности для РФ. Об этом сообщил в пятницу, 31 декабря, помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он рассказал, что в ходе разговора с Байденом Путин заявил о важности переговоров по безопасности для России.

— Главное — нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России, — подчеркнул Ушаков.

Дипломат добавил, что американский президент отреагировал на предложения Кремля по гарантиям безопасности логично и серьезно.

— Важно, что с американской стороны было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в двух документах, — сказал Ушаков, передает ТАСС.

Путин и Байден провели телефонный разговор в ночь на 31 декабря. Он длился 50 минут.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.