«Модный приговор» подарил онкобольным детям на Новый год пустые коробки

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Волонтер Российского онкологического научного центра им. Блохина Виктория Бирюкова рассказала на своей странице в соцсети Instagram, что приняла участие в выпуске программы «Модный приговор» на Первом канале, после чего с ней связался представитель шоу и договорился о передаче новогодних подарков онкобольным детям. Она помогла с организацией поздравления для ребят, но в переданных мешках с подарками оказались пустые коробки.

Бирюкова сообщила, что вместе со своей командой организовала выступление Деда Мороза со Снегурочкой, которое дети смотрели из окон больницы. Все расходы на организацию мероприятия, по ее словам, они взяли на себя.

— От «Модного приговора» приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил четыре мешка подарков. Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все, — посетовала волонтер.

Она отметила, что до сих пор приносит извинения родителям, чьи дети так и не получили обещанных подарков, а также указала на то, что от программы так и не поступило никаких извинений за данный инцидент. Они уверяют, что подарки украли, и заявили о намерении написать заявление в полицию.

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