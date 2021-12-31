Путин заявил об угрозе разрыва отношений с США при введении санкций против РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным упомянул о возможных «масштабных санкциях». Российский лидер в ответ на это сказал, что это было бы крупной ошибкой. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и военной сфер. Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще, — рассказал он.

Дипломат отметил, что такие санкции приведут к серьезным последствиям, и Россия надеется, что этого не произойдет. По его словам, Путин в беседе особо подчеркивал, что потомки оценят это как большую ошибку, передает РИА Новости.

Путин и Байден провели телефонный разговор в ночь на 31 декабря. Он длился 50 минут.

В среду, 29 декабря, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн сообщила, что в ходе разговора Байден собирается подчеркнуть важность деэскалации ситуации вокруг Украины для того, чтобы был заметен существенный прогресс на предстоящих переговорах по безопасности с Россией.

До этого стало известно, что лидер США Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудят переговоры с Ираном по возвращению к СВПД. Также стало известно, что Вашингтон считает взаимодействие с Россией в Вене конструктивным.