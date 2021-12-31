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СМИ: Россия откажется от аренды 16 объектов на Байконуре

Юлия Курганова

Общество
СМИ: Россия откажется от аренды 16 объектов на Байконуре
Фото: Роскосмос

Российская Федерация планирует вывести из аренды 16 объектов на космодроме Байконур, их передадут Казахстану до конца 2022 года. Об этом сообщил РИА Новости источник на космодроме.

— Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются Россией, — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что в список попала не только недвижимость, также часть имущества имеет остаточную стоимость. В настоящее время специальная комиссия работает над возможностью снятия его с учета предприятий России перед передачей Казахстану, сообщает РИА Новости.

Ракета «Ангара-А5» с блоком «Персей» впервые стартовала с Плесецка. 27 декабря российские космические войска провели третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. Предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

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