СМИ: Россия откажется от аренды 16 объектов на Байконуре
Российская Федерация планирует вывести из аренды 16 объектов на космодроме Байконур, их передадут Казахстану до конца 2022 года. Об этом сообщил РИА Новости источник на космодроме.
— Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются Россией, — рассказал он.
Собеседник агентства отметил, что в список попала не только недвижимость, также часть имущества имеет остаточную стоимость. В настоящее время специальная комиссия работает над возможностью снятия его с учета предприятий России перед передачей Казахстану, сообщает РИА Новости.
Ракета «Ангара-А5» с блоком «Персей» впервые стартовала с Плесецка. 27 декабря российские космические войска провели третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. Предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.