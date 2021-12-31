Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» собрали на карте в приложении

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Окунуться в атмосферу новогодней сказки можно на площадках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество». Там можно покататься на коньках, попробовать оригинальные блюда из ресторанов города, а также выбрать подарки близким. Узнать всю информацию о площадках и быстро построить к ним удобный маршрут теперь можно с помощью приложения «Московские транспорт», где появилась новая карта с адресами.

Чтобы увидеть новый раздел приложения, нужно потянуть наверх основную карту. Там можно выбрать нужную точку и получить информацию о режиме работы любой площадки, узнать ее адрес, а также построить удобный маршрут. Приложение покажет и время, которое понадобится на дорогу до площадки. Кроме того, в приложении есть информация о стиле, в котором они украшены.

Также на карте отмечены площадки с бесплатными катками. Для входа на сеанс необходимо заранее зарегистрироваться на сайте «Московские сезоны».

Всего площадок 27. Они будут работать в Москве до 9 января. Погрузиться в атмосферу предстоящих зимних праздников, найти новогодние сувениры и игрушки на елку, выпить горячего глинтвейна гости фестиваля смогут как на центральных, так и на окружных площадках.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

До Нового года остается все меньше времени, а многие еще не выбрали украшения для новогодней елки. Однако это можно сделать в торговых шале, которые работают на площадках фестиваля. Что можно там купить — в материале «Вечерней Москвы».